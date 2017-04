Pepsi acusada de banalizar protestos políticos em novo comercial – errou o tom

Num momento em que a sociedade norte-americana se mobiliza contra a violência policial, em especial contra os negros, a Pepsi veicula um comercial em que Kendall Jenner – modelo e estrela de reality show –, em meio a uma marcha pela paz, entrega uma lata do refrigerante para um policial. Como que num passe de mágica, a polícia é toda sorrisos. Só nao dá para dizer que o clima de conflito se dissolve porque ele nunca existiu – o protesto é retratado como algo que está “na moda”, e nao como uma perigosa necessidade, como diz a revista Elle. “Essa cena, que invoca a agora icônica foto da manifestante do Black Lives Matter Ieshia Evans sendo presa em frente ao cordao de isolamento da polícia em Baton Rouge – mas no lugar coloca uma supermodelo branca e rica em foco –, soa particularmente ofensiva”, afirma a publicaçao em referência à cena em que Jenner entrega a Pepsi ao policial. O spot foi criado pela equipe in-house da PepsiCo, o Creators League Studio, que alega que “esse é um comercial global que reflete pessoas de diferentes classes sociais se unindo em espírito de harmonia, e acreditamos que essa é uma mensagem importante para transmitir.” O público, no entanto, nao parece ter entendido dessa forma – nas redes sociais, a marca está sendo massacrada por transformar um debate extremamente sério em apenas mais um motivo para vender refrigerante. Com Ad Age, DesignTAXI, Adweek e NY Mag.

i get it now. if black lives matter protesters would've handed a pepsi to the cops they wouldnt of gotten tear gassed. it's so clear now. — quinta b. (@quintabrunson) 4 de abril de 2017

"Wow, I just solved all the problems in the country by being rich and thin and white and pretty. What else should I do today?" pic.twitter.com/vZiAgrkmaF — Olivia A. Cole (@RantingOwl) 4 de abril de 2017

the new @Pepsi ad evoking imagery of @IeshiaEvans in Baton Rouge is total exploitative brand social activism bs 👋🏼 pic.twitter.com/YzAFtWEzDO — Sherry (@slchen_) 4 de abril de 2017

How does no one involved in the creative process here recognize the fuck up here? Hire black people. https://t.co/QjG0CiwiQh — roxane gay (@rgay) 4 de abril de 2017

Could you be any more blatant with the disrespect and appropriation of a movement, @pepsi? Is this a sick joke?! pic.twitter.com/8NS8ynJUdj — Taryn Finley (@_TARYNitUP) 4 de abril de 2017

When you find out all it takes is a Pepsi to stop police brutality… pic.twitter.com/IZHfZNqipj — Blake Moliere (@BlakeMoliere) 4 de abril de 2017

That Pepsi ad is dumb enough to fascinate me. Like, SO MANY PEOPLE have to have thought that was a good idea. — Linda Holmes (@nprmonkeysee) 4 de abril de 2017

publicidade publicidade