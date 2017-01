Personagem de Breaking Bad reaparece em comercial de ‘Los Pollos Hermanos’

‘Breaking Bad’ foi um dos seriados que mais deixou saudades no público aficionado por séries de TV. Depois de seu encerramento, em 2013, os fãs encontraram algum alento com a chegada de ‘Better Call Saul’, em 2015, que conta a história de Jimmy McGill, o advogado picareta que em Breaking Bad era conhecido pelo nome Saul Goodman. Agora, poucos meses antes da estreia da 3ª temporada de Better Call Saul, a AMC divulgou um comercial fake estrelado por um dos personagens mais notórios de Breaking Bad – Gus Fring, proprietário da rede de fast-food Los Pollos Hermanos, que é usada como fachada para a distribuiçao de metanfetamina. Giancarlo Esposito, o ator que interpreta Gus, compartilhou o comercial no Twitter, para delírio dos fãs de Breaking Bad e Better Call Saul. Espera-se que a nova temporada explore a história de Fring e conte como ele se tornou o cruel e maquiavélico chefao do tráfico antes da ascensao de Walter White. A propósito, vc percebeu que as iniciais dos episódios da 2ª temporada de Better Call Saul formam a frase ‘FRING’S BACK’ (Fring está de volta)? Via AdFreak.

I’m back!! What you’ve been waiting for, the rise of Gus is coming! Check this out…#PollosHermanos pic.twitter.com/CLQubJVWNK — Giancarlo Esposito (@quiethandfilms) 11 de janeiro de 2017

