Pesquisa revela q Brasil é o 10º país mais perigoso para profissionais da imprensa

O relatório anual da ABERT (Associaçao Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisao) sobre Violaçoes à Liberdade de Expressao, divulgado nesta 3ª feira, dia 21, revela que o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para os profissionais da imprensa. O país fechou o ano de 2016 com 174 casos de agressao a pelo menos 261 profissionais e veículos de comunicaçao. Além disso, 2 jornalistas brasileiros morreram no exercício da profissao no ano passado. Os números indicam aumento de 62% nos casos de violência em comparaçao com o ano anterior, e colocam o país como o 10º mais perigoso do mundo e 2º mais perigoso da América Latina para profissionais da imprensa. No ranking mundial, os 9 países considerados mais perigosos do que o Brasil sao – do 1º ao 9º – Iraque, Síria, Afeganistao, México, Iêmen, Guatemala, Índia, Paquistao e Turquia. Para Paulo Tonet Camargo, presidente da ABERT, um dos problemas mais graves nesse cenário é o tratamento dispensado pelos agentes de segurança pública aos profissionais da comunicaçao, já que sao eles, os agentes públicos, os que mais ameaçam, intimidam e agridem, mesmo quando os profissionais estao identificados com o crachá de imprensa. Leia mais no site da ABERT. Via Portal Imprensa.

publicidade publicidade