Pesquisadores do MIT resolveram o maior problema da embalagem de catchup

Aquelas ‘manobras’ de chacoalhar e bater na embalagem para fazer o restinho de catchup sair do pote podem estar com os dias contados. Cientistas de Boston, nos EUA, encontraram uma forma de conseguir até a última gota de catchup – eles desenvolveram um revestimento que torna o interior da embalagem extremamente escorregadio. Esse revestimento também pode ser usado para facilitar a saída de conteúdos de outras embalagens, como pasta de dente, cosméticos, tinta e até mesmo cola. Os pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) acreditam que essa inovaçao pode reduzir drasticamente o desperdício. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível ao consumidor final dentro de poucos anos. Com BBC e no Shortlist.

