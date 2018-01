Photoshop Disaster | Reese Witherspoon tem 3 pernas e Oprah tem 3 maos na ‘Vanity Fair’

Todos os anos, a ‘Vanity Fair’ lança uma ediçao especial dedicada a Hollywood, recheada de astros da TV e do cinema norte-americanos. Mas dessa vez, além do glamour, a ‘Hollywood Issue’ traz algo bem mais divertido – um legítimo Photoshop Disaster. Ou melhor, 2 Photoshop Disasters. Na capa, veja só, a atriz Reese Witherspoon aparece com 3 pernas, e numa foto de bastidores publicada nas páginas internas, a apresentadora Oprah Winfrey tem 3 maos – uma na cintura, uma sobre as pernas e outra na cintura de Witherspoon. As falhas, é claro, logo viraram piada na internet, e até Reese e Oprah entraram na brincadeira – “Bem… eu acho que agora todo mundo sabe… eu tenho 3 pernas. Espero que vcs ainda possam me aceitar como eu sou. :-D (e eu nunca vou pedir desculpas por abraçar a Oprah… se você tiver a oportunidade, eu recomendo fortemente)”, disse a atriz no Twitter. Em seguida, Oprah respondeu – “Eu aceito a sua 3ª perna. Assim como eu sei que vc aceita a minha 3ª mao.” ;-) Saiu no BuzzFeed.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 de janeiro de 2018

publicidade publicidade