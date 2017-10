Photoshop virou videoclipe – vocalista é puxado, deformado e esfolado

Você já deve ter visto algum vídeo no YouTube no estilo ‘speed edit‘, onde, da maneira acelerada, alguém faz um belo desenho no Paint ou explica como utilizar uma ferramenta no Photoshop. Essa é a ideia que inspirou o videoclipe de ‘Do I Have to Talk You Into It‘, do Spoon. O vocalista da banda, Britt Daniel, é puxado, distorcido, transformado, embelezado, clonado e esfolado com o auxílio da ferramenta da Adobe – o vídeo poderia muito bem ser uma propaganda, se nao fosse tao forte em alguns momentos. Britt Daniel chega até a se transformar num coiote numa certa altura. Vale a pena conferir a criatividade do vídeo, dirigido por Brook Linder. Do Gizmodo.

