‘piauí’ promove maratona que reúne grandes iniciativas do jornalismo br independente

Em meio a uma das coberturas políticas mais emblemáticas do jornalismo brasileiro, uma vez que o processo de deposiçao de um presidente pode ter sido começado por um jornal, e na qual os jornais têm debatido versoes de notícia publicamente, a revista piauí vai promover uma maratona de debates com iniciativas brasileiras de jornalismo independente e inovador. A ‘Maratona Piauí’ acontece neste sábado, dia 27 de maio, no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. Entre os convidados, o site The Intercept Brasil, a agência de checagem Lupa, o portal de jornalismo jurídico Jota e o site Nexo. A curadoria é de Daniela Pinheiro e todo o time de mediadores é da piauí, dos repórteres ao diretor de redaçao, Fernando de Barros e Silva. Serao ao todo 6 palestrantes em 9 horas de evento. Saiba mais aqui.

