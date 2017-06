Piauí revisita capa de Michel Temer como o ‘rei nu’ – agora pronto para o “abate”

Lembra da capa da piauí de maio do ano passado, que mostrava Michel Temer nu com uma coroa na cabeça? A imagem é uma referência ao conto de fadas ‘A roupa nova do imperador’, do dinamarquês Hans Christian Andersen – conta a história de um rei que andava pelado pelas ruas, mas, como era muito poderoso, ninguém tinha coragem de falar nada a respeito. Na ediçao desse mês, a nº 129, a revista novamente coloca Temer desnudo na capa. A expressao feliz em seu rosto, no entanto, desapareceu, e Temer aparece mais exposto do que nunca, como um animal abatido aguardando seu derradeiro destino.

