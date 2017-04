Piloto ajuda mãe que viajava com 4 filhos, virou babá durante o voo ;-)

Em tempos de United, histórias como essa sao reconfortantes. Aconteceu a bordo de um aviao da Finnair, na semana passada. Uma mãe viajava com seus 4 filhos – 2 bebês e 2 crianças pequenas. “Naturalmente nao dá para viajar com 2 bebês no colo, entao tivemos que resolver o dilema do colo perdido, caso contrário seria impossível para a mãe e as crianças viajarem”, contou no Instagram Ami Niemelä, comissária de bordo da companhia finlandesa. Acontece que o voo transportava também outros funcionários da Finnair que estavam apenas em deslocamento, e Tom – piloto que naquele dia viajava como passageiro – se voluntariou para ser o colo que faltava para um dos bebês. ;-) “Eles nao sao adoráveis?”, pergunta Ami. A foto de Tom segurando o bebê no colo e dando mamadeira foi compartilhada com várias hashtags, entre elas ‘#whentheresawilltheresaway’ – “Quando há vontade, há um jeito”. Anotado, United? Via Mashable.

