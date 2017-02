‘Pinto por cima’ – polêmica de Doria com os grafites de SP virou marchinha

Essa é do Ancelmo – conta que os compositores “gaiatos” Vitor Velloso, Gustavo Maguá e Marcelinho Guerra, inspirados pela polêmica criada por Joao Doria ao pintar de cinza os grafites de Sao Paulo, compuseram a marchinha intitulada “Pinto por cima”. Confira um trecho – “Pra cidade ficar mais top/ Na 23 e na Faria Lima/ De fantasia pra dar mais ibope/ Poso pra foto e pinto por cima/ Pinto na ponte, pinto no muro/ Pinto de branco ou pinto mais escuro”. ;-) | A imagem é do Kibeloco, saiu no blog do Simao.

