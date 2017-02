‘Pista de obstáculos’ mostra como é ser negro em uma agência de publicidade

Em homenagem ao ‘Black History Month’, a Havas de Chicago decidiu colocar em açao algo que fizesse seus funcionários refletirem e também aprenderem um pouco sobre como é ser negro em uma agência de publicidade hoje em dia. No hall de entrada do prédio, criou uma espécie de ‘pista de obstáculos’, desenvolvida para mostrar como uma mulher ou um homem negro podem se sentir no ambiente de trabalho, e ao mesmo tempo iniciar um diálogo sobre a falta de diversidade na indústria publicitária. Cada um dos obstáculos surgiu de experiências reais ou conversas que membros da equipe já tiveram em suas carreiras. O 1º é a ‘barra da percepçao’, sobre a qual os funcionários da agência devem caminhar tomando o cuidado de nao cair – de um lado da barra está a palavra ‘bravo’, do outro, ‘preguiçoso’. A ideia é ilustrar alguns estereótipos comuns na agência – se você é do tipo despreocupado, é visto como preguiçoso; se é apaixonado demais pelo seu trabalho, pode ser rotulado como “o negro furioso” ou “a negra raivosa”. Outros obstáculos incluem baloes de fala, que mostram como certas perguntas e comentários sao culturalmente insensíveis, e também o chamado ‘Hollywood shuffle’, que aborda o peso que muitos negros sentem quando seus colegas de trabalho perguntam sobre cultura negra assumindo que eles sabem tudo sobre o assunto, de gírias a passos de dança. Leia mais na Adweek.

