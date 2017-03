A placa q mantém um hospital de Porto Alegre livre de pichaçoes há 12 anos

Todos os prédios da redondeza estao pichados, mas as paredes do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, na Avenida Independência, em Porto Alegre, permanecem limpas. Nem sempre, no entanto, foi assim – antigamente, o prédio era completamente pichado. A mudança aconteceu depois da instalaçao de uma pequena placa de metal na fachada, há 12 anos. “Atençao, Sr. Pichador – Sua mãe, sua irmã, sua esposa ou até mesmo sua filha podem precisar de atendimento neste Hospital Público. Os recursos necessários para tal atendimento podem ter sido gastos para corrigir os estragos feitos pelo seu ato. Por favor, cooperar com a saúde pública”, diz a mensagem. Segundo a equipe da instituiçao, é essa placa que garante a ‘imunidade’ do hospital aos pichadores. E a ideia – veja só – foi de quem geralmente leva a culpa por tudo dentro de uma empresa – o estagiário. ;-) Via ZH.

