Playboy anuncia embaixador da marca no Brasil – ex-MTV, Record e SBT

O diretor e apresentador Elcio Coronato, criador do canal Coronhada, é o novo Embaixador da Playboy no Brasil. Segundo a marca, a parceria com o apresentador começou há alguns meses, quando a Playboy decidiu investir para ampliar sua atuaçao no mundo digital. “A identificaçao dele com a marca foi imediata. O Elcio é conhecido por falar com o público masculino de igual para igual, de forma despojada e sagaz. Ele entende os anseios e o life style do nosso público. Além disso é um apaixonado pela nossa marca, o que só vem somar”, diz Marcos de Abreu, presidente da Playboy. Como embaixador da marca no Brasil, Coronato terá a incumbência de levar para o cenário digital o que a Playboy coloca na revista impressa, além de descobrir talentos no cenário digital e levá-los para a revista. Abreu diz que a publicaçao impressa, agora trimestral, “continua sendo a cereja do bolo”, e que acredita em um cenário em que “impresso e digital andam de maos dadas”. Elcio Coronato já atuou como diretor e apresentador em emissoras como MTV, Record e SBT. Também desenvolveu trabalhos voltados para o público masculino no YouTube, no canal de futebol Desimpedidos – do qual participou da concepçao -, e no seu próprio canal, o Coronhada, que tem conteúdo voltado principalmente para os homens.

