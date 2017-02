PMDB adapta meme do ‘Raiz x Nutella’ em post no Facebook – viu isso?

Você deve ter visto alguma das variaçoes do meme ‘Raiz x Nutella’ nas redes sociais ao longo dos últimos dias, certo? Basicamente, a ideia é comparar 2 coisas, pessoas, situaçoes, contrapondo algo autêntico, considerado ‘de raiz’, com algo fake, forçado, que nesse caso sobrou pra ‘Nutella’. Pois veja só quem entrou nessa onda – o PMDB, que postou na tarde dessa 5ª feira, no Facebook, uma imagem que compara o governo Temer, considerado pelo partido como ‘de raiz’, com o governo Dilma, desqualificado como ‘ruim’. Até agora, a maioria das reaçoes ao post é negativa e os comentários nao poupam críticas.

