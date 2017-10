Pode? IKEA lança campanha de sofás com o teste do bumbum

Seguindo as normas dos chamados ‘comerciais para demonstraçao de produto’, a IKEA arranjou uma nova maneira de apresentar os seus sofás – convidando seus consumidores para fazer o teste do bumbum. Atençao– está aberto a todos os interessados. A campanha é da McCann e MRM/McCann Espanha. Com marketeer.pt.

publicidade publicidade