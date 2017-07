Politicamente corretos, novos Trapalhoes estreiam hoje

00Estreia hoje, nesta segunda-feira (17), às 20h30, no canal Viva, a nova versao dos Trapalhoes. Segundo o Notícias da TV, essa nova versao terá um humor, digamos, diferente, mais politicamente correto do que a original (que foi ao ar na Globo entre 1977 e 1995). Em entrevista ao site, Gui Santana, que interpreta Zaca, personagem que é sobrinho do Zacarias original, o humor da trupe antiga ia muito além das piadas politicamente incorretas – “tinha humor de situaçao, com as esquetes; humor de bordao, principalmente com as frases do Mussum, o riso do Zacarias; tinha pastelao, com tombo, água, torta na cara…” Zaca, aliás, nao será o único sobrinho em cena: Didico, Dedeco e Mussa serao todos sobrinhos dos Trapalhoes originais, para evitar comparaçoes. Ao todo, serao 9 episódios novos.

publicidade publicidade