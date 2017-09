Pontes ao invés de muros – Lego e a resposta ao projeto de Donald Trump

Ao plano de Donald Trump de construir um muro na divisa entre o México e os Estados Unidos, a escola criativa Simulador de Vuelo sugere uma alternativa – a construçao de uma ponte com os bloquinhos coloridos de Lego. “Construa coisas maiores”, assina o anúncio nao oficial da fabricante de brinquedos. Via Ads of the World.

