Porta dos Fundos aborda venda para a Viacom em novo vídeo – assista aqui

Na manhã dessa 4ª feira, dia 19, a Viacom International Media Networks anunciou a aquisiçao de parte majoritária do Porta dos Fundos, coletivo de humor, incorporando a produtora e todos os ativos pertencentes ao grupo brasileiro. O anúncio confirma os rumores que já circulavam há algum tempo e ganharam força novamente no início deste ano. A expectativa é que o Porta dos Fundos e a Viacom criem, em conjunto, novas produçoes que serao distribuídas na TV e também na internet e em outras mídias. A parceria deve ainda complementar a atuaçao do Comedy Central. Em vídeo divulgado agora há pouco no seu canal do YouTube, o Porta dos Fundos aborda, à sua maneira, a notícia da venda do grupo.

