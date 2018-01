Porta dos Fundos envia comunicado – ganhou processo movido pelo Botafogo

Em comunicado enviado agora há pouco para a redaçao do Blue Bus, o Porta dos Fundos avisa que acaba de vencer, em 2ª instância e por unanimidade, o processo que o Botafogo de Futebol e Regatas movia contra o grupo a respeito do vídeo “Patrocínio”, publicado no canal do YouTube em maio de 2015. Na esquete, humoristas interpretando jogadores do Clube de Regatas do Flamengo ironizavam a quantidade de patrocinadores na camisa do Botafogo. Na época, o Botafogo disse que a marca do clube foi utilizada sem autorizaçao.

