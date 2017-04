‘Porta dos Fundos’ faz cobertura completa da estacionada de Caetano no Leblon

Há 6 anos, Caetano Veloso estacionava no Leblon e ganhava manchete no Terra. Mesmo depois de todo esse tempo, a piada continua viva – agora virou vídeo do Porta dos Fundos, conforme antecipado pela coluna do Ancelmo. Dessa vez, a ‘estacionada’ ganhou cobertura completa, com direito a reconstituiçao e participaçao especial de Caetano – veja acima.

