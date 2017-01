‘Porta dos Fundos’ pode ser vendido para conglomerado de mídia norte-americano

Ganharam força novamente os rumores de que o grupo ‘Porta dos Fundos’ está prestes a ser vendido para a Viacom, conglomerado de mídia norte-americano que é dono, entre outros, de MTV, Paramount Pictures, Nickelodeon e Comedy Central. Segundo o acordo, a Viacom ficaria com 51% da empresa e os integrantes, como Fábio Porchat, Antônio Tabet e Gregório Duvivier, com os 49% restantes. Luciano Huck, um dos sócios originais do grupo, deixaria o negócio. Ainda no final do ano, Tabet disse que a informaçao estava correndo, mas que nada havia sido vendido – segundo ele, de vez em quando surgem coisas parecidas e, assim como a Viacom agora, já se falou da Sony antes. Se concretizado, no entanto, o acordo deve significar a internacionalizaçao do Porta dos Fundos e sua expansao para além da internet. Com R7.

