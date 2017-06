Portal Terra encerra suas operaçoes em pelo menos 7 países – a partir desta 6ª

Sites de tecnologia como CanalTech e TecMundo, além de veículos como o Jornal do Comércio, estao noticiando o encerramento das operaçoes do portal Terra. Há divergências, no entanto, sobre a abrangência dessa decisao. Alguns dizem que o portal vai parar de funcionar em todo o mundo, inclusive no Brasil, e outros afirmam que o Terra deixará de operar apenas na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela e Equador, já a partir das 23:59 desta 6ª feira, dia 30 de junho. Mas tudo indica que o Terra, que tem suas origens ligadas diretamente ao Brasil, pode estar com os dias contados também por aqui. Um comunicado da Telefónica, reproduzido pelo site mexicano Siete24, diz que “os negócios de portal, serviços digitais e móveis nao sofrerao mudanças no Brasil”, mas o mesmo site também afirma que “nao se sabe por quanto tempo o Terra Brasil continuará online”. O que estaria impedindo o desligamento imediato em terras brasileiras seria a existência de alguns contratos e parcerias, que devem permanecer ativos até que o encerramento seja resolvido entre as partes ou sua vigência chegue ao fim.

