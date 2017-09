Portugal 2017 – 5º melhor país do mundo para se viver e 1º em qualidade de vida

“Portugal é o 5° melhor país do mundo para se viver e o 1º em qualidade de vida”, diz a notícia publicada hoje na maioria dos jornais e no online do país, adoçando como um pastel de nata o imaginário dos portugueses e a boca dos ‘expatriados’ – talvez uma nova denominaçao para imigrantes bem sucedidos – que aqui vivem. Sem querer tirar o mérito da pesquisa no 4º ano do ‘Expat Insider’, um dos maiores estudos do mundo que analisa o modo de vida dos expatriados, Portugal é o país que mais subiu no ranking (13 lugares desde 2016), passando a ocupar a 5ª posiçao nos melhores países para se viver e a 1ª posiçao no que diz respeito à qualidade de vida. As 12.500 pessoas que participaram, de 166 nacionalidades e que trabalham fora do seu país de origem, foram questionadas sobre várias categorias – opçoes de lazer, transportes, saúde e bem-estar, segurança e felicidade pessoal ou o que isso possa significar… Contabilizadas as respostas, Portugal surge no top 15 em todas elas, significando que alcançou a liderança no índice de qualidade de vida – Taiwan (líder em 2016) agora ocupa o 2º lugar e a vizinha Espanha, o 3º lugar.

O clima, a oferta de lazer e a tranquilidade existente foram os fatores que ficaram mais bem classificados. Quanto à segurança, o país também ficou bem colocado, nao havendo ainda maiores preocupaçoes. O único senao foi em relaçao à infraestrutura de transportes – 1 em cada 11 (9%) classifica esse ponto como muito negativo. “Esta é uma jóia de país escondido à vista de todos”, chegou mesmo a declarar um dos entrevistados, exagerando um pouco o seu ‘apetite’ em elogiar os altos índices obtidos. No país da Europa onde o menos é sempre mais, pude constatar que os elogios, por melhores que sejam, vêm sempre acompanhados de um tímido e educado sorriso por parte de seus habitantes – como um pastel de nata que acabou de me ser oferecido. Sempre delicioso e surpreendente! | Foto via Quartz

