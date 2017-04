Portugal bate recorde no consumo de vinho por habitante – sabe qtos litros?

Depois da Páscoa e das 1001 maneiras de cozinhar o bacalhau, o peixe mais versátil e sempre presente nas mesas dos portugueses, uma notícia – essa acabada de sair das melhores caves do país – veio acrescentar ainda mais sabor aos frios números que envolvem o mundo das marcas e estatísticas. Segundo o relatório anual da Organizaçao Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), Portugal é o país com maior consumo de vinho por habitante, figurando no topo da lista com um consumo de 54 litros por pessoa e por ano, seguido de perto pela França (51,8 litros), Itália (41,5 litros), Suécia (41 litros), Suíça (40,3 litros), Bélgica e Argentina (31,6 litros por país), Alemanha (29,3 litros) e Austrália (27 litros). A Espanha é o 8º país com maior consumo por habitante (25,4 litros), seguida de 2 países onde nao se cultivam vinhas: a Holanda (24,5 litros) e o Reino Unido (24 litros). Surpreso? Para comemorar, só falta mesmo sair por aí enchendo o copo de vinho português. Nao esqueça de pedir um pastel (bolinho) de bacalhau de entrada, para acompanhar… Em tempo – na foto abaixo, detalhe de uma das prateleiras de vinhos no supermercado perto de casa. E agora, dá para acreditar?

