Portugal de olho no furacao Irma – turistas e moradores portugueses estao na regiao

O hemisfério norte e, em particular, alguns países da Europa estao seguindo com muita atençao o rastro de destruiçao provocado pelo furacao Irma. Em plena época de férias do ainda verao, turistas europeus e estrangeiros correm para as praias dessas áreas do Atlântico, em busca da chamada ‘viagem de sonho’ – onde o sol, o calor e a boa vida, por alguns dias que sejam, servem para renovar as energias para o ano inteiro.

Portugal nao é exceçao e, de acordo com as últimas informaçoes, “hoje, as autoridades militares cubanas irao transportar 4 portugueses que estavam numa ilha, Coyo Coco, para o centro de Cuba. Esses turistas serao transferidos por uma questao de prevençao”, contou o secretário de Estado das Comunidades à Lusa. De acordo com os dados dos serviços consulares, estao domiciliados na regiao atingida 250 portugueses em Sao Bartolomeu e mais 50 em Martinica. Em Cuba já está prevista a retirada de mais de 36 mil turistas de várias nacionalidades atualmente de férias na costa norte oriental e central, a mais ameaçada pelo furacao – os efeitos na ilha só devem começar na 6ª feira, seguindo depois para o estado norte-americano da Flórida.

O Irma continua a fazer os seus estragos no Caribe e nas Antilhas. Já deixou para trás a ilha de Porto Rico e ameaça agora o noroeste da República Dominicana com ventos de até 290 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacoes dos Estados Unidos. “O olho do furacao deverá chegar ainda hoje de manhã à República Dominicana, passará mais tarde perto das Ilhas Turcas e Caicos e no sudoeste das Bahamas à noite” avisam. No Twitter, a NASA divulga vídeos do olho do furacao visto do espaço.

Hurricane #Irma is moving WNW at 16 MPH with max sustained winds of 175 MPH. A hurricane watch has been issued for south Florida. #GOES16 pic.twitter.com/8gC8uXuNni — NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) 7 de setembro de 2017

