Português e brasileiro juntos no pódio do Mundial de Sushi, em Tóquio

Tem campeonato pra tudo nesse mundo, até de sushi. O mais recente e talvez o mais importante – a Taça do Mundo de Sushi – foi realizado na semana passada em Tóquio, no Japao. O chef português Miguel Bértolo conquistou o 2° lugar e o chef brasileiro Fábio Catsuqui ficou em 3° lugar. O vencedor foi o russo Vladimir Pack. Depois dos pratos veio a sobremesa, com o aviso na reportagem da Euronews de que, “pela 1ª vez, uma mulher de nacionalidade brasileira esteve em prova”. Arigato!

