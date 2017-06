Prada lançou um clipe de papel de USD 185 e a internet nao se conteve – veja aqui

Quanto custa um clipe de papel? Alguns centavos? Nao o clipe da Prada, que está sendo vendido na Barneys New York, loja de departamentos de luxo, por nada mais, nada menos do que USD 185 – o equivalente a cerca de R$ 600. Na verdade é um clipe para segurar notas de dinheiro e, além de estampar o logo da marca italiana, é feito de prata, o que sinceramente nao impressionou a internet. A história, é claro, virou piada nas redes sociais – veja abaixo. Via Bored Panda e DesignTAXI.

$185 for a paperclip? This thing better be able to hold my life together.. pic.twitter.com/IunW9Aiy25 — FREDDY (@FreddyAmazin) 22 de junho de 2017

USD 185 por um clipe de papel? É melhor essa coisa ser capaz de manter a minha vida no lugar…

Esse clipe de papel da Prada custa USD 185.

Facebook why would you advertise a Prada paperclip on my page… do I make that many bad spending decisions? — kimbo.slice. (@kimberlyysosa) 23 de junho de 2017

Facebook, por que você está anunciando um clipe de papel da Prada na minha página? Eu faço tantas decisoes de compras ruins?

Prada is selling a $185 paper clip and it doesn’t even help you write a resumé. pic.twitter.com/sLEjKRKM1o — Matt Fernandez (@FattMernandez) 24 de junho de 2017

A Prada está vendendo um clipe de papel de USD 185 e ele nem te ajuda a escrever um currículo.

By the time I buy the paperclip, there won’t be enough for it to hold 😭 — Brown Suga (@tohrusoma_anna) 22 de junho de 2017

Quando eu comprar o clipe, nao vou ter dinheiro suficiente para ele segurar.

Holy shit. I found a super rare paperclip shaped money clip. One of a kind. Move over #prada and #tiffanys. Selling to highest bidder. pic.twitter.com/kH5jGUMRuI — Milt on Tilt (@MiltOnTilt) 26 de junho de 2017

Deus do céu. Encontrei um clipe para segurar dinheiro super raro em forma de clipe de papel. Único. Saiam, daqui Prada e Tiffany, estou vendendo para quem pagar mais.

I mean seriously #prada designers!! Have your brains run outta ideas? Please use $185 worth #paperclip to hold remaining few ideas in place — Sunil Basnet (@sunu420) 28 de junho de 2017

Sério, designers da Prada? Esgotaram as ideias dos seus cérebros? Por favor usem o clipe de papel de USD 185 para manter as poucas ideias que restam no lugar.

