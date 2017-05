Prefeito se ‘autoelogia’ em post no Facebook e vira piada nas redes sociais

Na noite dessa 2ª feira, dia 29, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, decidiu dar um passeio pelo Parque da Redençao – como muitos parques em grandes cidades brasileiras, um local nao exatamente seguro para circular, muito menos à noite. Devidamente seguido pela Guarda Municipal, Marchezan transmitiu seu passeio ao vivo pelo Facebook. Mas o que chamou a atençao foi um comentário específico, postado pelo próprio perfil do PSDBista, que dizia o seguinte – “Orgulho de ti, prefeito”. A gafe nao passou despercebida. A 1ª resposta ao comentário avisava – “Manda o estagiário ou CC prestar atençao no serviço. Tem que comentar com o perfil dele e nao com o do prefeito”. Além de levantar fortes suspeitas a respeito do uso de bots e perfis falsos para elogiar a administraçao municipal, o “autoelogio” fez muita gente acusar a página de Marchezan no Facebook de deletar comentários negativos postados sobre o prefeito da capital gaúcha. Com Sul21.

