Prefeitura de Sao Paulo já admite refazer grafites – “ficou muito cinza”

Pouco depois de apagar os grafites que cercavam a Avenida 23 de Maio – maior mural a céu aberto da América Latina –, a administraçao do governo Dória admite que a avenida “ficou muito cinza”. Segundo matéria do Estadao, a prefeitura estuda a possibilidade de realizar, ainda no 1º semestre deste ano, um ‘Festival do Grafite’, e assim trazer de volta as cores que davam vida à cidade. André Sturm, secretário municipal de Cultura, diz que a 23 de Maio está sendo cogitada para receber o evento “em funçao do ruído” causado pela remoçao da arte de rua. Leia na íntegra aqui.

