Prefeitura queria pagar designer divulgando seu nome, gerou protesto na web

Lembra dessa? É de março de 2013, mas o tema continua atual. A charge é de Arnaldo Branco. oldbutgold

O péssimo hábito de oferecer ‘reconhecimento’ como pagamento por um serviço está longe de ser um privilégio brasileiro. Acontece até do outro lado do mundo. Quando a prefeitura de Osaka, no Japao, lançou um edital para a criaçao de cartazes e folders que seria paga por meio da divulgaçao do nome do designer, despertou a ira dos profissionais da área. Akiko Masunaga, designer, iniciou um abaixo-assinado no site Change.org e, depois de 4,912 assinaturas coletadas, o edital saiu do ar e a prefeitura se desculpou. “Espero que este movimento positivo de valorizaçao do trabalho de design ganhe todo o país”, diz Akiko. Para Graziela Tanaka, Diretora de Campanhas da Change.org, o debate também seria saudável no Brasil – “Na maioria das vezes vemos essa discussao nas redes sociais em forma de humor criado pelos próprios designers. Talvez seja hora de um debate mais profundo”, desafia. Obrigada a Madeleine Lacsko – Diretora de Comunicaçao da Change.org – pela dica.

