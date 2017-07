Prejuízo milionário – a queda no faturamento de SBT, Record e RedeTV! fora da TV paga

Segundo executivo ligado à Record e ao SBT, a Simba Content, como era de se esperar, está pagando um preço muito alto por sua ausência da grade de programaçao da TV por assinatura. No último trimestre, o prejuízo para as duas emissoras, com a queda de audiência, foi de pelo menos R$ 60 milhoes – o equivalente a cerca de 10% de seu faturamento no período. Anunciantes como Claro e Renault, por exemplo, teriam cancelado campanhas ou pedido descontos por causa da perda de público qualificado. Com sua saída da TV paga, SBT, Record e RedeTV! acreditavam que milhares de clientes cancelariam suas assinaturas com as operadoras, o que nao ocorreu. Para as emissoras, no entanto, o impacto foi imediato. Segundo o Notícias da TV, “nos 1os dias de blecaute a audiência de alguns programas chegou a cair até 35%. O SBT já recuperou o patamar que tinha em março, mas RedeTV! e Record ainda correm atrás do telespectador perdido.”

