President Flip Flops | As contradiçoes de Trump estampadas em sandálias

Para mostrar as frequentes mudanças de opiniao de Donald Trump, o projeto ‘President Flip Flops’ estampou, em sandálias, tuites contraditórios do presidente norte-americano. Num pé, um tuite com determinada opiniao; no outro, a opiniao totalmente contrária sobre o mesmo assunto. Em 2012, por exemplo, Trump disse que o colégio eleitoral era “um desastre para uma democracia”. No ano passado, tuitou dizendo que o colégio eleitoral é “genial porque coloca todos os estados, inclusive os pequenos, no jogo”. Em setembro de 2013, aconselhou Barack Obama – “nosso líder muito tolo” – a nao atacar a Síria. Em abril deste ano, parabenizou o exército dos EUA por… atacar a Síria. Há 1 ano atrás, pediu que seus seguidores nao acreditem quando a “mídia MUITO desonesta” cita fontes nao identificadas – “Se eles nao dao nome às fontes, elas nao existem”, afirmou. Em 2012, disse que uma “fonte extremamente confiável” havia ligado para seu escritório e dito que “a certidao de nascimento de Barack Obama é uma fraude”. Definindo a iniciativa, o site assina – “Voltando atrás na sua palavra, um passo de cada vez.”

Introducing President Flip Flops: Electoral College Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Uma publicação compartilhada por President Flip Flops (@prezflipflops) em Set 5, 2017 às 3:17 PDT

Introducing President Flip Flops: Syria Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Uma publicação compartilhada por President Flip Flops (@prezflipflops) em Set 5, 2017 às 3:11 PDT

Introducing President Flip Flops: Sources Edition. Now available in our store. #presidentflipflops Uma publicação compartilhada por President Flip Flops (@prezflipflops) em Set 5, 2017 às 3:17 PDT

