Primeiro Victor, agora José Mayer – Globo corta cenas do ator em ‘Senhora do Destino’

Primeiro foi a denúncia de agressao feita pela esposa de Victor, da dupla Victor e Léo, que fez a Globo sumir com praticamente todas as cenas já gravadas do sertanejo no ‘The Voice Kids’. Agora o problema é com José Mayer. Suspenso da emissora depois de assediar sexualmente a figurinista Susllen Tonani, o ator terá sua presença bastante reduzida na reprise de ‘Senhora do Destino’, atualmente no ar no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Conforme conta Fernando Oliveira no F5, na Folha, o personagem de Mayer nao será suprimido da trama – já que é par romântico da protagonista –, mas no ar deverao ficar apenas as sequências consideradas “extremamente necessárias”.

