Prisao de Eike Batista é capa do ‘Meia Hora’ – “nova casa em Bangu e look ousado”

A capa do ‘Meia Hora’ dessa 3ª feira, dia 31 de janeiro, imita a linguagem das revistas de celebridades para falar da nova vida de Eike Batista, agora na cadeia. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e sua esposa, Adriana Ancelmo, ambos presos, também nao escaparam das tiradas do jornal carioca – veja abaixo.

