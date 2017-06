Projeto de lei pode fazer Flamengo perder seu maior patrocinador

Quem conta é o Ancelmo – avisa que hoje, dia 21, uma audiência pública do projeto do ex-ministro Alfredo Nascimento vai decidir sobre a proibiçao do patrocínio esportivo por marcas de refrigerante e bebidas com gás e derivados. Se aprovada, a lei vai implicar na perda de cerca de R$ 100 milhoes por ano para o esporte brasileiro. O Flamengo, por exemplo, perderia o maior contrato da história do patrocínio do país, de R$ 200 milhoes por 6 anos, com a Carabao. | Foto: Guito Moreto

