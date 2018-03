Projeto estampa na fachada das casas os números da violência doméstica

“Se As Casas Falassem” é um projeto que expoe os números alarmantes da violência doméstica no Brasil – e justamente na fachada das casas, o lugar onde as mulheres deveriam, teoricamente, se sentir mais seguras. Frases que revelam dados sobre a violência foram coladas nas paredes, aproveitando a numeraçao das casas – veja abaixo e mais no Instagram. Os dados foram retirados de pesquisas fornecidas pela OMS, IPEA, SESC, SPM/PR, entre outros, no período de 2010 a 2018. Ideia da Catharina Mendonça.

Uma publicação compartilhada por Se As Casas Falassem (@seascasasfalassem) em 14 de Mar, 2018 às 10:46 PDT

Uma publicação compartilhada por Se As Casas Falassem (@seascasasfalassem) em 14 de Mar, 2018 às 9:32 PDT

