Prontos para a briga – Record, SBT e RedeTV! ameaçam cortar seus sinais da TV paga

Record, SBT e RedeTV!, emissoras que juntas formam a ‘Simba’ – empresa criada no ano passado após aprovaçao do Cade –, planejam começar a cortar seus sinais das operadoras de TV por assinatura em abril, depois do apagao analógico em Sao Paulo. Segundo o Notícias da TV, “advogados de ambas as partes já se preparam para uma guerra que deve terminar nos tribunais.” Ainda de acordo com o site, nesta semana a Simba começou a enviar às operadoras uma proposta comercial – “no documento, informa que, com o fim da TV analógica, a legislaçao permitirá às redes abertas cobrarem pelos seus sinais digitais e que, por isso, já quer abrir negociaçoes.” As emissoras já sabem que as operadoras devem recusar qualquer negociaçao para pagar pelos sinais abertos, mas estao dispostas a pagar para ver se as operadoras resistem à perda de clientes, que exigirao seus sinais. Enquanto isso, as operadoras também estao dispostas a comprar briga, pois sabem que estar na casa do assinante de TV paga é importante para as redes abertas. Juntas, Record, SBT e RedeTV! detêm 19,7% da audiência de todos os canais, entre abertos e pagos, no cabo e no satélite. Mais relevantes do que elas, só a Globo (30,7%). Leia matéria na íntegra aqui.

