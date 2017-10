Propaganda? Game da China tem como objetivo aplaudir o presidente

A China é um país conhecido por nao ter uma internet tao livre, graças ao seu governo. Nao é de se estranhar, entao, que o novo game mobile lançado pela empresa chinesa Tencent tenha um objetivo um tanto quanto, digamos, puxa-saco – o jogador deve aplaudir o líder do país, o presidente Xi Jinping. O game foi lançado após um discurso de Xi Jinping no Congresso Nacional do Partido Comunista, e tem um nome sugestivo – ‘Excelente Discurso – Aplauda Xi Jinping‘. O jogador tem de assistir a um trecho do discurso e, em seguida, tem 19 segundos para aplaudir o maior número de vezes que conseguir. A Tencent também é a criadora do We Chat, app de mensagens que, dias atrás, vinha sendo utilizado para protestar contra o presidente. Curioso, nao? Notícia do Gizmodo.

publicidade publicidade