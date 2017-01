Protesto no carnaval de Olinda – camisa de bloco vem com a frase ‘Fora Temer’

Ícone do Carnaval pernambucano, o bloco “Eu Acho É Pouco” vai para a rua em 2017 com uma camisa que tem, entre seus dizeres, a máxima “Fora Temer”. A arte é da designer pernambucana Lin Diniz e traz ainda frases como “Lutaremos pela democracia sempre”, “Trumpocalipse”, “Golpe e Regresso”, “Nenhum direito a menos” e “Por uma mídia democrática”. Segundo a Mídia Ninja, o bloco foi criado em 1976 por um grupo de amigos que se juntou para criticar a ditadura militar em vigor no Brasil – hoje, é organizado por uma 2ª geraçao formada por parentes e amigos dos fundadores.

