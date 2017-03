Publicidade digital cresceu 26% no Brasil em 2016, aponta pesquisa do IAB Brasil

O mercado nacional de publicidade digital faturou, em 2016, R$ 11,8 bilhoes, valor 26% maior do que o registrado no ano anterior, segundo a pesquisa “Digital AdSpend 2017”, liderada pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), entidade que reúne mais de 250 associados entre anunciantes, veículos, agências e empresas de tecnologia. Em 2017, a publicidade digital deve atingir R$ 14,8 bilhoes, representando cerca de 1/3 do total investido no mercado publicitário brasileiro. Os resultados superaram as previsoes, que apontavam para um crescimento de 12% no ano. Realizada pela comScore pelo 3º ano consecutivo, a pesquisa abrange compradores e vendedores de mídia, entre anunciantes, veículos, ad networks, agências e outras empresas que compoem o cenário de mídia nacional, e sao referendados por dados do IAB Brasil e pesquisas internacionais. Na distribuiçao dos recursos por formato de mídia, Buscas, Classificados e Comparadores de Preço continuam a responder por quase metade do investimento, com R$ 5,7 bilhoes (48,5%), seguido por Display e Social, com 32,5% do total (R$ 3,8 bilhoes) e Vídeos, com R$ 2,2 bilhoes (19%). A participaçao do vídeo, por exemplo, mais do que dobrou em relaçao a 2015 e representou quase 1/5 da publicidade digital. Pela 1ª vez, o Digital AdSpend apresenta uma visao de compra de mídia programática. Esta ediçao traz um recorte referente ao programático display, que já representa 16,5%, ou R$ 1,9 bi, do total de investimento na publicidade digital.

