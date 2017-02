Publicis anuncia contrataçao de 3 criativos – designer + dupla de criaçao

A Publicis anuncia a contrataçao de 3 novos nomes para integrar o time criativo comandado pelo Chief Creative Officer Domenico Massareto – o designer Wenis Bonilha e a dupla formada pelo diretor de arte Bruno Montoro e a redatora Caroline Dienstmann. Wenis, ex-CuboCC, passou também pela Fischer e F.Biz e já trabalhou com os clientes como Coca-Cola, Netflix, Spotify, Pernod Richard, Marisa, Unilever e PepsiCo. Já Bruno vem da Africa e antes atuou na Ogilvy & Mather. Em seu portfólio, tem trabalhos para as marcas Claro, Graacc, Mitsubishi e Brahma, além de prêmios como um Leao de Prata em Cannes. A gaúcha Caroline, por sua vez, vem da 3yz e trabalhou em diversas agências de Porto Alegre, como Matriz, DCS e Bonaparte. Trabalhou com as marcas Olympikus, Tramontina, Converse e Reebok e foi Young Lion do Rio Grande do Sul em 2016. Roteirista, foi uma das vencedoras do CrieCurta, concurso nacional de roteiros de curta-metragem escritos por publicitários e apoiado pelo Clube de Criaçao.

publicidade publicidade