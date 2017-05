Publicis anuncia contrataçao de nova dupla criativa

A Publicis anuncia a contrataçao de uma nova dupla criativa – o diretor de arte Edgard Vidal e o redator Caio Fortes. Os 2 passam a integrar o núcleo liderado pelo diretor de criaçao Leandro Lourençao, que responde ao Chief Creative Officer Domenico Massareto. Na agência, vao trabalhar com as marcas Heineken, Nestlé e Sanofi. Tanto Edgard como Caio vêm da Ogilvy. A agência destaca que a dupla ganhou o 1º hackaton da AOL Brasil com o tema igualdade de gênero. A competiçao de criaçao de campanhas com foco em mobile contou com a participaçao de 40 profissionais das maiores agências de Sao Paulo.

publicidade publicidade