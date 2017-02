Publicis anuncia reforços em criaçao, atendimento e mídia para o time da P&G

Depois de expandir o atendimento à Procter & Gamble – consolidando as contas de Ariel, Pampers, Head & Shoulders, Always, Clear Blue, Metamucil, Aussie e Vick Latam digital sob o seu guarda-chuva –, a Publicis anuncia reforços no time que atua com o cliente. Na área de criaçao, chegam o diretor de arte Leandro Hermann (ex-DM9), os redatores Paula Zebrak (ex-WMcCann) e Guilherme Ferreira (ex-Y&R) e a assistente de arte Mariana Biazoll (ex-Santa Clara). Na mídia, entram para a equipe o gerente Henrique Fogaça, vindo da F/Nazca Saatchi&Saatchi, e a coordenadora Rafaela Costa, que estava na Lew´Lara/TBWA. Já no atendimento, chegam à agência a gerente Andrea Carneiro, que também era da F/Nazca Saatchi&Saatchi, e o assistente Cláudio Machado, vindo da Publicis Rio. Para completar, a criaçao teve as promoçoes de Luccas Passamai a diretor de arte e a contrataçao de Larissa Ghiuro como assistente de arte.

