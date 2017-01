Publicis Brasil anuncia novo diretor de criaçao

A Publicis Brasil anuncia a contrataçao do diretor de criaçao Thor Matsusaki, que passa a integrar o time comandado pelo Chief Creative Officer Domenico Massareto. Thor fará dupla com o também diretor de criaçao Sergio Scarpelli à frente da área focada no cliente Carrefour. Thor, que é diretor de arte por formaçao, trabalhou por 11 anos na AlmapBBDO e também tem passagens pela hoje DPZ&T, Lowe Lintas Barcelona e Fischer. Ele traz em seu portfólio trabalhos para marcas como Antarctica, Havaianas, Pepsi, Gol, Volkswagen e o próprio Carrefour.

