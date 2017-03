Publicis envia comunicado, anuncia fim do relacionamento com 2 marcas

Confira abaixo o comunicado da Publicis Salles Chemistri que acaba de chegar à redaçao do Blue Bus:

A Publicis Salles Chemistri comunica que, em comum acordo com os clientes, decidiu encerrar seu relacionamento comercial com as marcas Centauro e Discovery. A agência deseja sucesso às duas marcas na nova fase e que elas sigam como referência para os consumidores em suas respectivas áreas de atuaçao.”