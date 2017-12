Publicis orienta funcionários sobre consumo de álcool em horário de trabalho

Em memorando enviado para os líderes de sua equipe na semana passada, o grupo Publicis informou suas novas regras a respeito do consumo de álcool no ambiente de trabalho. No documento, pede-se que nenhuma bebida alcoólica esteja em exposiçao – isso inclui qualquer vinho ou destilado de clientes ou bebidas recebidas em eventos que possam estar nas mesas de funcionários. De agora em diante, tudo deve permanecer “guardado e chaveado”, sob responsabilidade de membros seniores da equipe. Além disso, nenhuma bebida alcoólica deve ser consumida durante o horário de trabalho – oficialmente, até as 18:00. O AgencySpy nao sabe a motivaçao da nova política. Para funcionários que lutam contra o alcoolismo, no entanto, a medida certamente será bem-vinda. Ao que tudo indica, os dias de “ostentaçao alcoólica” de Mad Men precisam ficar para trás.

