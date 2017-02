‘Publicitário’ chegou aos TTs do Twitter, tuites ‘homenageiam’ a profissao ;-)

No dia 1º de fevereiro é comemorado o ‘Dia do Publicitário’, e os tuiteiros fizeram questao de lembrar a data e homenagear os profissionais da área – mesmo que, muitas vezes, lembrando os pontos fracos do ofício. A comemoraçao fez o termo ‘Publicitário’ subir aos Trending Topics do Twitter no Brasil – confira alguns tuites relacionados abaixo. E parabéns a todos os publicitários! :-)

O mercado publicitário é amplo, eles disseram

Você vai conseguir emprego facinho, eles disseram

A faculdade é fácil, eles disseram — Mariana (@zaynfkc) 1 de fevereiro de 2017

Hoje só não é feriado porque o cliente não aprovou, mais é nosso dia! Bom Dia ☕

1º de fereveiro, dia do publicitário — Frederico Silva (@fred1091) 1 de fevereiro de 2017

Feliz dia do “é só um cropzinho”, do “eu quero uma coisa meio tchá”, do “o sobrinho, faz um banner pra mim?”, enfim, do publicitário — Gabriel Vacaro (@g_vacaro) 1 de fevereiro de 2017

Aparentemente hoje é dia do Publicitário. Aceito parabéns e mais prazo pra entregar meus relatórios do mês. — ô minina (@frrrnanda) 1 de fevereiro de 2017

feliz dia do publicitário, migos sofredores como eu. <3 pic.twitter.com/9ozch3EHCs — nina rojo (@__aladdinsane) 1 de fevereiro de 2017

procurando “dia do publicitário” no search pra seguir todo mundo e pedir emprego — vectoria (@xps3wjfuyjbdh2v) 1 de fevereiro de 2017

Atenção: a data de hoje não é válida para jornalista dublê ou que faz cover de publicitário — OBah (@jornalobah) 1 de fevereiro de 2017

Feliz dia Publicitário, esse povo que só cria coisa boua pic.twitter.com/ltcgAd0vrv — O exibido do Insta (@dualeto) 1 de fevereiro de 2017

feliz dia do publicitário para quem perde job para o sobrinho do cliente porque o guri sabe usar corel — ivana (@iguaannaa) 1 de fevereiro de 2017

O mundo da publicidade é cheio de glamour, né? Dia do publicitário. pic.twitter.com/ISxKNUNGRZ — Pablito (@pablitex_) 1 de fevereiro de 2017

