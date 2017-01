Publicitário minimiza polêmica sobre uso de Photoshop em foto de Temer

O assunto da internet brasileira nessa 5ª feira foi a foto oficial de Michel Temer com a faixa presidencial. Nao demorou para olhos atentos perceberem falhas na ediçao da imagem, que foi considerada tosca e mal produzida. Em nota na sua coluna na Folha, Monica Bergamo diz que Elsinho Mouco, publicitário responsável pela produçao do retratou, minimizou a repercussao negativa – “Um céu é um céu”, disse ele. “Você nao precisa levar o presidente até lá para tirar a foto, é uma técnica. A foto foi tirada por um craque [o fotógrafo Orlando Brito] e ficou bonita.” Depois das críticas, no entanto, auxiliares e assessores já reconhecem que o retrato deve sofrer mudanças. Em nota, a assessoria de imprensa do Palácio agora diz que a imagem é uma “versao preliminar da foto oficial”.

