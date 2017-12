Publicitários em forma de cookies – o presente de Natal dessa agência

Cookies no formato do rosto de seus funcionários – esse é o presente da 215 McCann, de San Francisco, para seus clientes e parceiros neste Natal. Cada um dos presenteados receberá uma lata com 32 cookies, em 4 pilhas de 8, que trazem os rostos daqueles funcionários que ele mais conhece. :-) Via Little Black Book.

publicidade publicidade