Quando o metrô chega, os cabelos da modelo no anúncio se mexem – veja isso

Com o uso de um efeito especial, a Apotek* – marca sueca de produtos para o cabelo rede de farmácias da Suécia – conseguiu fazer sua publicidade sair do lugar-comum. Nas plataformas do metrô de Estocolmo, instalou telas digitais equipadas com sensores ultrassônicos, que monitoram a chegada do trem. Quando o veículo se aproxima, os cabelos da modelo do anúncio balançam, como que impulsionados pelo vento. “Faça seu cabelo ganhar vida”, diz o slogan da campanha ;-) Saiu no Mashable.

*Anotaçao em 03/3 às 11:40 – O Mashable, nossa fonte para essa notícia, corrigiu a informaçao de que ‘Apotek’ seria uma marca de produtos para cabelo. Agora afirma que se trata de uma farmácia. Agradecemos aos leitores atentos pela correçao ;-)

Anotaçao em 28/2 às 21:19 – Ao menos 2 leitores contestam que Apotek seja marca de produtos para o cabelo. Dao o nome como designando ‘farmácia’ em sueco – veja nos comments abaixo. Ao contrário do que informa o Mashable, fonte da nossa notícia citada acima.

